Банк «Ренессанс Кредит» по итогам I квартала 2019 года получил прибыль в размере 2,3 млрд рублей в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Об этом сообщили во вторник в банке, уточнив, что показатель за аналогичный период 2018 года равнялся 2,2 млрд.

Чистый процентный доход за I квартал 2019-го составил 6,2 млрд рублей, комиссионный доход — 1,8 млрд. Операционные доходы увеличились по сравнению с январем — мартом 2018 года на 2,5%, в то время как операционные расходы показали снижение на 3,6%, указывают в «Ренессанс Кредите».

Активы банка на конец отчетного периода составили 156,9 млрд рублей.

Чистый портфель кредитов, выданных физлицам, на 1 апреля достиг 125,5 млрд рублей. Объем кредитов, предоставленных клиентам в январе — марте 2019 года, был равен 31,9 млрд рублей.



Портфель розничных депозитов и средств на счетах физических лиц по итогам I квартала составил 118,8 млрд рублей.