Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Народного Банка на уровне «B+(RU)», изменив прогноз по рейтингу на «позитивный». Ранее по рейтингу банка действовал «стабильный» прогноз, свидетельствуют материалы агентства.

Кредитный рейтинг Народного Банка обусловлен его слабым бизнес-профилем в сочетании с сильной оценкой достаточности капитала, слабым риск-профилем и адекватной позицией по ликвидности и фондированию, поясняют аналитики.

Изменение прогноза на «позитивный» отражает ожидания АКРА относительно возможного повышения оценки бизнес-профиля в результате усиления франшизы банка в связи с докапитализацией, запланированной на III квартал 2019 года.

В АКРА напоминают, что Народный Банк — небольшая кредитная организация, осуществляющая свою деятельность в Карачаево-Черкесской Республике и в Москве. Банк специализируется на выдаче банковских гарантий, а также на кредитовании юридических лиц и населения.

«Низкая оценка бизнес-профиля отражает слабую франшизу Народного Банка на банковском рынке в сочетании с недостаточной диверсификацией его операционного дохода, — отмечается в релизе агентства. — Доля банка на ключевом рынке оценивается как невысокая. В структуре операционного дохода преобладает комиссионное вознаграждение за выдачу банковских гарантий (более 80%). Стратегия банка по-прежнему предполагает сохранение фокуса на предоставлении гарантий в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ, а также развитие трансакционного бизнеса в рамках собственной платежной системы, что, по мнению АКРА, будет способствовать дальнейшему усилению франшизы Народного Банка».

Достаточность капитала банка оценивается как сильная. По состоянию на 1 апреля текущего года банк с запасом поддерживает нормативы достаточности капитала (Н1.1 составляет 12,6%, значение Н1.2 равно 23,4%, Н1.0 достигает 24,9%). Оценка позиции банка по капиталу учитывает планируемый менеджментом в 2019 году выкуп части субординированных депозитов на сумму 200 млн рублей и их последующую конвертацию в акционерный капитал. Собственные возможности банка по генерации прибыли оцениваются как сильные.

Кредитный портфель Народного Банка характеризуется относительно высокой долей проблемной задолженности и повышенной концентрацией на десяти крупнейших группах заемщиков. Вместе с тем агентство ожидает улучшения качества кредитного портфеля в результате досрочного погашения части проблемных кредитов. Основной объем кредитного риска приходится на выданные гарантии; данный риск компенсируется адекватным кредитным качеством крупнейших гарантий.



Позиция банка по фондированию и ликвидности оценивается как адекватная. АКРА отмечает повышенную концентрацию фондирования на средствах крупнейшего кредитора, но это компенсируется невысокой долей средств клиентов в структуре пассивов банка.

