Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ бывшему руководству банка «Югра» в пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения о действительности приказа Центробанка РФ об отзыве лицензии, говорится в постановлении суда.



Кредитная организация в лице экс-председателя правления банка Дмитрия Шиляева обжаловала в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 8 февраля.

Как ранее отметил представитель заявителя, ЦБ применил норму закона, согласно которому регулятор имеет право лишить лицензии, если применил к банку более двух мер воздействия за последний год. Однако банк считает, что отзыв лицензии по этому основанию является несоразмерной мерой, так как все предписания были исполнены кредитной организацией, что во многих случаях подтверждалось самим Банком России.

Согласно нормам действующего законодательства, ЦБ РФ мог отозвать лицензию только в том случае, если обоснует невозможность исполнения первоначального плана участия АСВ и на этом основании отменит ранее принятое решение не отзывать лицензию, заметил заявитель.

Кроме того, позиция регулятора о нарушении нормативов строилась на том, что есть отчетность АСВ на 22 июля 2017 года, и в этот день капитал банка составлял минус 7 млрд рублей. В то же время, как отметил представитель банка, из отчетности, подготовленной АСВ пятью днями ранее, следует, что на 8 и 10 июля 2017 года ни один из нормативов не был нарушен, и капитал превышает 33 млрд рублей.

Однако Арбитраж Москвы 20 декабря 2017 года отклонил заявление об отмене приказа ЦБ об отзыве лицензии.

Затем банк подал заявление о пересмотре этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам. В качестве вновь открывшихся обстоятельств заявитель обратил внимание суда на то, что ЦБ не проводил оценку недвижимости банка по закону об оценочной деятельности и произвольно снизил стоимость недвижимости. Кроме того, временная администрация, по мнению заявителя, произвольно доформировала резервы по ссудам.

Регулятор 28 июля 2017 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Югра». На момент отзыва лицензии банк входил в топ-30 кредитных учреждений России.

АСВ 16 апреля 2019 года распространило заявление о том, что «имеют место действия, направленные на введение в заблуждение кредиторов банка «Югра» и создающие предпосылки для возможных злоупотреблений в ходе банкротства этой кредитной организации». С целью проверки законности указанных действий агентством направлено заявление в правоохранительные органы. На основании изложенного АСВ принято решение провести в возможно короткий срок дополнительную проверку подлинности и действительности доверенностей участников собрания кредиторов банка.

Арбитражный суд Москвы 25 сентября 2018 года признал банк «Югра» банкротом.

Басманный районный суд Москвы 19 апреля 2019 года отправил под домашний арест акционера банка «Югра» Алексея Хотина.

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