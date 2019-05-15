Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило Примсоцбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВВВ+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, отмечается в пресс-релизе агентства.



«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по достаточности капитала и прибыльности, удовлетворительным качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также адекватной оценкой корпоративного управления», — поясняется в сообщении.

Невысокие рыночные позиции обусловлены небольшой долей кредитной организации на российском банковском рынке, уточняют аналитики. В Приморском крае банк является крупнейшей региональной кредитной организацией, однако повышенной концентрации на домашнем регионе не отмечается (44% кредитного портфеля приходилось на Приморский край на 1 января 2019 года). Также для бизнеса банка характерна адекватная диверсификация по направлениям деятельности.

По оценкам агентства, концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах рассматривается как низкая.

Адекватная позиция по капиталу обусловлена приемлемыми значениями нормативов достаточности собственных средств, что позволяет банку поддерживать запас капитала за счет капитализации прибыли. «Однако уровень устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов оценивается как невысокий (по состоянию на 1 апреля 2019 года полное обесценение свыше 7,2% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств приведет к нарушению норматива Н1.0)», — приводят данные аналитики.

Основу активов банка составляет кредитный портфель (80% валовых активов на 1 апреля 2019 года), около половины которого приходится на ссуды ЮЛ и ИП. Корпоративный кредитный портфель характеризуется невысокой долей просроченной задолженности (около 2% на 1 апреля 2019 года). Уровень обеспеченности корпоративного ссудного портфеля оценивается агентством как приемлемый (около половины портфеля обеспечено недвижимостью). Розничное кредитование (31% ссудного портфеля на 1 апреля 2019 года) представлено преимущественно необеспеченными кредитами (свыше 40%).

Приемлемая ликвидная позиция обусловлена умеренно высоким запасом балансовой ликвидности. Агентство отмечает высокую зависимость банка от средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей как основного источника фондирования, при этом их стоимость оценивается как адекватная. Агентство отмечает низкую концентрацию ресурсной базы на крупных кредиторах. Позитивно оценивается наличие доступа к рыночным источникам дополнительной ликвидности.