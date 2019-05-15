Председателем правления Плюс Банка с 15 мая назначен Кантар Орынбаев. Такое решение принял совет директоров, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«С сегодняшнего дня правление банка состоит из трех человек: Кантар Бекаралович Орынбаев, Олег Евгеньевич Полуэктов, Ольга Борисовна Винокурова», — отмечается в релизе.

Ранее Орынбаев занимал должность заместителя председателя правления Цеснабанка (сейчас First Heartland Jýsan Bank), единственного акционера Плюс Банка.

Орынбаев в 1993 году окончил Казахскую государственную академию управления (факультет «финансы и кредит», специальность «организация банковского дела»). Опыт работы в финансовой системе с 1993 года. Общий стаж работы — более 25 лет, из них 15 лет в банковской системе Казахстана и десять лет — в пенсионных фондах Казахстана.

Ранее занимал должности заместителя председателя правления Цеснабанка (2019 год), председателя правления Qazaq Banki (2016-й), председателя правления Нурбанка (2015-й), председателя правления АО «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» (2011-й), а также первого заместителя председателя правления АО «Накопительный пенсионный фонд Народного банка Казахстана» (2007-й).

Плюс Банк — небольшой по размеру активов столичный банк, до июля 2014 года базировавшийся в Омске, где расположена большая часть его подразделений. Ключевые направления деятельности — кредитование частных клиентов, привлечение депозитов населения. Основным источником фондирования для банка выступают вклады физических лиц (55,1%). Владельцем банка является казахстанский банк АО «First Heartland Jýsan Bank», контролирующее 99,94%.

