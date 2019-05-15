Количество заявок от застройщиков на проектное финансирование в Сбербанке увеличилось почти на треть за месяц. Об этом ТАСС сообщила управляющий директор — начальник управления финансирования недвижимости Сбербанка Светлана Назарова.

«С середины апреля по середину мая 2019 года мы видим рост заявок на проектное финансирование жилья. За этот период их поступило на 30% больше по сравнению со среднемесячным количеством в первом квартале 2019 года. Ряд застройщиков ждали определенности по критериям для сохранения старой схемы и к середине апреля, когда документ прошел основные согласования, увеличили активность, несмотря на то что критерии перехода оказались очень либеральными для уже строящихся объектов», — сказала Назарова.

В Сбербанке ожидают плавного перехода на новую систему финансирования жилищного строительства. Назарова отметила, что с 1 января 2019 года в Сбербанк от застройщиков поступило 497 заявок на проектное финансирование. Из них 80% подразумевают продажи жилья через систему счетов эскроу, остальные намерены продавать жилье по старой схеме — напрямую через договоры долевого участия.

В банке прогнозируют, что такое соотношение сохранится как минимум до конца года. По мнению представителя банка, доля сделок проектного финансирования строительства жилья с применением эскроу в общем объеме может приблизиться к 100% не ранее середины 2020 года.

«Текущая статистика отражает пропорцию потребности рынка жилищного строительства в проектном финансировании с применением новых и старых механизмов», — заключила Назарова. По ее прогнозам, тренд на ежемесячное увеличение заявок сохранится, при этом такого резкого роста, как в апреле, уже не произойдет.