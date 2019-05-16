Сбербанк продолжает набор кандидатов для участия в летних четырехнедельных курсах программирования в «Школе 21», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Отборочные «бассейны» пройдут в июне, июле и августе, а полноценное обучение для студентов, прошедших летние четырехнедельные курсы, начнется 2 сентября 2019 года. Прием заявок на участие в июньском «бассейне» закроется 25 мая.

«Чтобы стать студентом, кандидаты должны пройти две онлайн-игры на сайте «Школы 21», по результатам прохождения которых лучшие будут приглашены на бесплатные отборочные четырехнедельные интенсивные курсы по программированию («бассейны»). По их итогам студенты имеют шанс поступить на длительное обучение, которое продолжается от полутора до четырех лет — в зависимости от темпа и способностей учащегося. Обучение в «Школе 21» бесплатное. С каждым потоком в школе растет процент учащихся-девушек. Стать студентом может любой желающий старше 18 лет, прошедший конкурс», — говорится в сообщении банка.

«Школа 21», образовательная инициатива Сбербанка, начала работу в ноябре 2018 года. Она готовит специалистов мирового уровня в области информационных технологий (ИТ) по уникальной методике: без расписания и учителей. Название школы отражает количество уровней подготовки и объем знаний, необходимых профессионалу в XXI веке. Школа будет ежегодно выпускать до 1 000 программистов. Она создана в рамках соглашения между Сбербанком и Ассоциацией Ecole 42 — организацией, которая за пять лет существования стала одним из мировых лидеров ИТ-образования.



«Бассейн» — это крайне интенсивное обучение программированию, испытание на прочность, основная задача которого — познакомить участников с методологией обучения и отобрать самых мотивированных для дальнейшей учебы. Учащиеся получают доступ к системе на высококлассно оборудованных рабочих местах и решают постепенно усложняющиеся задачи. В месяц они выполняют десятки сложнейших заданий в группах и индивидуально. Необходимую информацию ищут самостоятельно и в сжатые сроки (дедлайны).