Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Руснарбанка на уровне «ruВBB-». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен относительно слабыми оценками рыночных позиций, приемлемым уровнем корпоративного управления, а также адекватными качеством активов, ликвидностью и достаточностью капитала», — отмечается в релизе агентства .

В частности, относительно слабая оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции банка на российском рынке в сочетании с ограниченной географией деятельности (головной и три дополнительных офиса расположены в Москве, филиал и два дополнительных офиса — в Белгородской области). В то же время агентство отмечает приемлемую диверсификацию бизнеса банка по сегментам кредитного риска. Концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах оценивается как повышенная.

Адекватная позиция по капиталу обусловлена высокими значениями нормативов достаточности собственных средств банка (Н1.0 на 1 апреля 2019-го — 14,3%, значение Н1.1 и Н1.2 равно 11,8%, Н1.4 составляет 11,7%) и, как следствие, устойчивостью капитала к реализации кредитных рисков. Тем не менее агентство обращает внимание на тенденцию к снижению нормативов достаточности капитала. Так, за год с 1 апреля 2018-го Н1.0 снизился на 7,9 процентного пункта, Н1.1 и Н1.2 — на 9,7 п. п. вследствие существенного роста гарантийного портфеля (за указанный период портфель гарантий вырос более чем в три раза, с 2,5 млрд до 8,5 млрд рублей). Уточняется, что банк демонстрирует приемлемую рентабельность при высоком покрытии расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами.

В числе прочего указано, что кредитный портфель банка характеризуется высоким качеством (на 1 апреля доля просроченной задолженности юрлиц и физлиц составляет менее 1%) и высоким уровнем обеспеченности.



В фондировании отмечается высокая концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах, аффилированных с банком.