С помощью нового механизма санации банков, запущенного два года назад, Центробанк сумел решить проблемы некоторых крупнейших кредитных организаций, избежав финансовой паники, и текущее состояние банковской системы не внушает опасений. Такое мнение высказал президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов, комментируя сегодняшние заявления первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина.
Тулин, выступая в четверг на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, заявил, что процесс очищения банковской системы РФ практически завершен и новых крупных санаций Банк России не ожидает.
По мнению Задорнова, «слова первого заместителя председателя ЦБ Дмитрия Тулина о том, что не будет крупных санаций, подобных тем, что происходили во второй половине 2017 года, адекватно описывают состояние российской банковской системы».
Три четверти этого пути пройдено, сказал первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
«С помощью нового механизма санации, запущенного два года назад, регулятор сумел в короткие сроки решить проблемы некоторых банков из топ-20 и не допустить волну финансовой паники. Текущее состояние российской банковской системы не внушает опасений», — заявил глава «Открытия».
«Мы имеем прочный и значительный профицит ликвидности в системе. Количество отозванных банковских лицензий в 2018 году сократилось на треть по сравнению с 2017-м. Большинство системно значимых российских банков показывают устойчивую прибыль, общее количество прибыльных банков в целом по сектору тоже растет», — пояснил банкир.
Кроме того, по его словам, заявление Тулина имеет важный «терапевтический» эффект для рынка: регулятор доказал, что способен решать проблемы крупных банков в случае острой необходимости, а теперь дает понять, что никаких рисков, подобных тем, что возникли в 2017 году, в российской банковской системе нет и в обозримом будущем не предвидится.
«Об эффективности механизма санации через Фонд консолидации банковского сектора можно судить по результатам банка «Открытие», который первым прошел оздоровление по новому механизму, — отметил Задорнов. — Уже по итогам 2018 года и банк «Открытие», и группа в целом показали очень хороший финансовый результат. Этот год мы также проходим успешно. Завтра будет опубликована консолидированная отчетность группы по МСФО за первый квартал, и могу сказать, что финансовый результат сопоставим с результатом прошлого года».