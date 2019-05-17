Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения бывшего председателя правления Мострансбанка Сергея Захарикова за хищение из кредитного учреждения 2,2 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Также осуждена начальник управления платежных систем и вкладов Мострансбанка Наталья Шутова, получившая три года колонии. Ранее такой же срок получил и начальник управления кассовых операций банка Александр Чеканов.

Уголовное дело по факту хищения денег из Мострансбанка, лишенного лицензии 5 мая 2016 года, УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило по заявлению АСВ два года назад. Как следует из материалов дела и приговора, некое ООО «Проммо» открыло в банке два счета, через которые деньги вкладчиков выводились под видом кредитов. А чтобы утечка денег не обнаружилась, руководство банка организовало систему маскировки: чтобы фальсифицировать обязательную отчетность перед Центробанком по форме 0409101, до 1 декабря 2015 года в конце каждого календарного месяца банк регистрировал «фиктивное погашение» задолженности «Проммо» перед ним с помощью средств клиентов — Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Российского авторского общества (РАО) и Российского союза правообладателей (РСП). В конце октября 2015 года это обнаружили сотрудники РАО. Средства вкладчиков также выводились через ООО «Управление технического обеспечения», ООО «Трастовые системы», ООО «Битилинк» и ООО «Игротроник».

Когда было начато расследование этого уголовного дела, будущий основной фигурант — экс-председатель правления Мострансбанка Сергей Захариков — уже находился под следствием и домашним арестом по обвинению в незаконной банковской деятельности. Ему вменялось обналичивание 4 млрд рублей. В марте 2017 года за это Савеловский суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы.

Впоследствии была установлена причастность Захарикова и к хищению 2,2 млрд рублей из Мострансбанка. Его признали организатором хищений.