Сбербанк будет отказывать застройщикам в проектном финансировании при наличии исков от дольщиков и низкой экономической эффективности проекта. Об этом в пятницу сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции «Строительная отрасль. Бизнес в условиях проектного финансирования».

«Есть два основания, по которым мы отказываем застройщикам. Первое — это наличие исков от действующих дольщиков к компании-застройщику. Для нас это является блокирующим фактором. Второе — это слабая экономика проекта. Раньше можно было рыть котлован, а потом разбираться. С банком это не работает», — сказал Попов.

Он отметил, что банк будет информировать застройщиков об отказе в проектном финансировании в течение трех дней.

Попов также отметил, что Сбербанк до конца года планирует удвоить объем кредитного портфеля в жилищном строительстве.

«Наш кредитный портфель по жилому строительству сейчас составляет плюс-минус 250 миллиардов рублей из общего кредитного портфеля 13,5 триллиона рублей. <...> Мы готовы к финансированию больших объемов, наши ожидания до конца года — объем минимум в 600 миллиардов рублей», — сказал Попов.

Напомним, изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта «Ипотека» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С 1 июля 2019 года российские застройщики лишатся возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ.

