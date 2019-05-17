Представляющая интересы Baring Vostok кипрская компания Evison Holdings Limited, мажоритарный акционер банка «Восточный», обжалует решение суда, обязавшего ее продать 9,99% банка «Восточный» компании Аветисяна «Финвижн», заявил журналистам адвокат Evison Олег Койда.



Арбитражный суд Амурской области в пятницу удовлетворил иск «Финвижн», миноритарного акционера «Восточного», требовавшего обязать Evison исполнить соглашение о кол-опционе от 26 августа 2016 года. По условиям соглашения, подконтрольная Baring Vostok кипрская компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 млн рублей, однако впоследствии отказалась от исполнения договора.

«Будем обжаловать, наши права на защиту были нарушены, изучить 6 000 страниц доказательной базы объективно так быстро невозможно. Позитивный момент один есть — истца обязали прежде всего заплатить деньги за опцион — 750 миллионов рублей», — заявил Койда.

«Мы разочарованы необоснованным решением суда и будем его оспаривать», — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе фонда Baring Vostok.

«Несмотря на приобщение ответчиком более 6 000 страниц материалов, которые проливают свет на нарушения акционерных соглашений и опционного договора, суд не дал должной оценки всему массиву доказательств. В такой короткий срок, очевидно, невозможно вынести законное и обоснованное решение по комплексной и сложной сделке, регулируемой иностранным правом. Мы убеждены, что в ходе апелляции все аргументы ответчика будут учтены судом», — отметили в фонде.