Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление банка «Восточный» о включении долга перед ним в размере 115,5 млн рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя совета микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, сообщили РАПСИ в суде.

В мае Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Бернштама на введение в отношении него процедуры реструктуризации долгов гражданина.

Столичный арбитраж 1 февраля по заявлению Русского Трастового Банка ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении Бернштама. Финансовым управляющим должника была назначена Анна Витрик.

Однако Бернштам оспорил в апелляции это определение, указав на «необоснованное отклонение судом первой инстанции ходатайства об отложении судебного заседания в связи с невозможностью участия в нем его представителя».

Апелляционная инстанция отметила, что «ни одна из причин, указанных в ходатайстве должника, не является для суда безусловно уважительной». Вопрос об удовлетворении или неудовлетворении ходатайства об отложении слушания дела решается судом с учетом всех обстоятельств дела и представленных заявителем ходатайства документов по своему внутреннему убеждению.

Ранее три банка подали требования к Бернштаму в размере более 3,7 млрд рублей. Банк «Интеркоммерц» заявил требование в размере 3,09 млрд рублей, МАСТ-Банк — 399,1 млн рублей и О.К. Банк — 265,3 млн рублей.