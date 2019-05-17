Алмазэргиэнбанк совместно с российской командой IBM iX разработал новую стратегию развития до 2022 года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Проработаны три крупных блока: бизнес-стратегия, цифровая стратегия и IТ-стратегия, итогами которых стал документ «Стратегия-2022» — дорожная карта трансформации, подкрепленная финансовыми расчетами стратегических инициатив и показателей банка в целом, а также амбициозных KPI для представителей бизнес-блоков и поддерживающих функций», — прокомментировали в банке.

В основе новой стратегии банка предусмотрено создание экосистемы, объединяющей население, бизнес и организации на территории Дальнего Востока России с дальнейшим выходом на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Банк уже приступил к реализации стратегии и работает над решением практических задач в рамках разработанной дорожной карты.