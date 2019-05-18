Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 января по 31 марта 2019 года , применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в III квартале 2019 года. Средние значения ПСК преимущественно увеличились (в таблицах такие случаи обозначены жирным шрифтом), а наиболее неоднородная динамика наблюдается в POS-кредитах.

В частности, повысились в I квартале текущего года по сравнению с IV кварталом 2018-го значения ПСК по автокредитам (по кредитам на новые авто — более заметно, чем на подержанные), свидетельствуют данные регулятора.

Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства

Автотранспортное средство Средняя ПСК за IV квартал 2018 года, % Средняя ПСК за I квартал 2019 года, % С пробегом до 1 тыс. км 12,543 12,925 С пробегом свыше 1 тыс. км 17,735 17,744

Потребкредиты с лимитом кредитования также подорожали, за исключением кредитов с самым крупным лимитом, превышающим 300 тыс. рублей. ЦБ несколько изменил разбивку таких кредитов для анализа и теперь рассматривает кредиты в сумме от 30 тыс. до 100 тыс. и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей как единую категорию — от 30 тыс. до 300 тыс. рублей. Средняя ПСК в этой новой категории за I квартал 2019 года (23,033%) немного ниже, чем в прежней категории от 100 тыс. до 300 тыс. рублей (23,66%), и существенно выше, чем в прежней категории 30—100 тыс. (20,669%), поэтому, вероятно, в данном случае можно говорить о росте общего усредненного значения.

Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за IV квартал 2018 года, % Средняя ПСК за I квартал 2019 года, % До 30 тыс. 20,053 22,121 От 30 тыс. до 100 тыс. 20,669 23,033 от 100 тыс. до 300 тыс. 23,66 Свыше 300 тыс. 23,327 23,064

В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) единой тенденции не прослеживается: в категории «до года» подешевели самые небольшие (в сумме до 30 тыс. рублей) и самые крупные (свыше 100 тыс.) кредиты, а в категории «свыше года» эти же кредиты подорожали.

Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за IV квартал 2018 года, % Средняя ПСК за I квартал 2019 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 17,57 16,87 От 30 тыс. до 100 тыс. 17,818 18,806 Свыше 100 тыс. 17,722 17,578 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 11,749 12,828 От 30 тыс. до 100 тыс. 13,136 12,688 Свыше 100 тыс. 13,517 13,713

В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование подешевели только крупные (в сумме от 300 тыс. рублей) краткосрочные кредиты, а остальные стали дороже. В этой категории ЦБ ввел новую подкатегорию — «потребительские кредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет», ПСК в ней за I квартал 2019 года составила 16,084%.

Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности

Размер лимита, руб. Средняя ПСК за IV квартал 2018 года, % Средняя ПСК за I квартал 2019 года, % Кредиты сроком до года До 30 тыс. 28,803 30,349 От 30 тыс. до 100 тыс. 16,469 17,896 От 100 тыс. до 300 тыс. 15,76 16,215 Свыше 300 тыс. 12,544 11,801 Кредиты сроком свыше года До 30 тыс. 20,3 20,9 От 30 тыс. до 100 тыс. 18,92 19,628 От 100 тыс. до 300 тыс. 18,184 18,662 Свыше 300 тыс. 15,074 15,686 Потребкредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет — 16,084

Напомним, Банк России в конце III и в конце IV квартала прошлого года повышал ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, подняв ее в итоге до текущего уровня 7,75%.

С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в III квартале текущего года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 17,233% и 23,659% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 29,495—30,752%, по POS-кредитам — 16,917—25,075% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 15,735—40,465% в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 21,445%.

С 24 июня 2018 года вступила в силу поправка в закон «О потребительском кредите (займе)», ограничивающая долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.



Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.

