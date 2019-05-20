Сбой в работе мобильного приложения Альфа-Банка устранен, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«В данный момент все сервисы Альфа-Банка полностью доступны. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
Ранее 20 мая около 10:00 мск клиенты пожаловались на сбои в работе мобильного приложения. Большинство пользователей не могли войти в приложение. Сообщалось о случаях, когда клиенты не могли оплатить покупки по карте и совершить переводы.
Клиенты пожаловались на сбои в работе мобильного банка Альфа-Банка
Пользователи пожаловались на сбои в работе мобильного приложения Альфа-Банка. Также это подтверждают данные на портале Downdetectоr.