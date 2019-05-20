Совладелец «Альфа Капитала» Михаил Хабаров вышел на работу в банк «плохих» долгов «Траст», сообщил Forbes источник, близкий к банку. Хабаров и пресс-служба банка подтвердили это изданию.

Михаила Хабарова назначили главным исполнительным директором (CEO) кредитной организации. В «Трасте» он будет курировать все бизнес-процессы, связанные со сбором денег, отвечать за управление проблемными активами. За все, что связано с управлением банковской деятельностью и взаимодействием с ЦБ, отвечает председатель правления «Траста» Александр Соколов.

Как пишет Forbes, до декабря 2014 года он был президентом инвестиционной компании «А1», которая принадлежит «Альфа-Групп» и работает на рынке специальных ситуаций. При Хабарове «А1» была управляющим фонда Alfa Distressed Assets (ADA), который выкупал у Alfa Banking Group проблемные залоговые активы, возникшие после кризиса 2008 года, управлял ими и продавал.