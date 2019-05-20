Россия в настоящее время обгоняет Европу по доле безналичных расчетов, а в будущем отрыв будет еще значительней, сообщил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек в интервью РИА Новости.

«По данным международной отчетности, если у России динамика по переходу в безналичный оборот составляет 4—5% в год, то в европейских странах движение не превышает и 1%. К слову, мы уже обгоняем Европу по доле безналичных расчетов, а в будущем будем отрываться еще сильнее», — заявил Киричек.

Также, по его словам, если сравнивать с зарубежными рынками, то есть примеры как более высоких, так и более низких ставок эквайринга. При этом в процессе законодательных изменений важно не допустить обратный эффект и не затормозить развитие безналичной сферы.

Как рассказал Алексей Киричек, в прошлом году ВТБ закончил открытие сети для карт American Express и China UnionPay и подключил новый некарточный метод — кошельки Alipay.

«Какие-то новые системы подключать сейчас нет необходимости, поскольку набор из пяти текущих — «Мир», Masterсard, Visa, China UnionPay, American Express, плюс кошелек Alipay — это вполне конкурентный набор по сравнению с другими эквайерами. Он закрывает более 99% трафика на российском рынке безналичных расчетов», — пояснил вице-президент ВТБ.

Также банк тестирует новый способ безналичной оплаты, при котором предприниматели смогут использовать в качестве платежного терминала мобильный телефон.

«Мы анализируем, как можем упростить бизнес-процесс для клиентов. Основная цель — уйти от использования лишнего оборудования и заменить его на приложение в смартфоне. Это будет интересно курьерским службам, такси, индивидуальным предпринимателям. Пока что по требованиям платежных систем мы вынуждены физически контактировать по эквайрингу с клиентом, рассматривать документы юрлица, регистрировать его и так далее. Поэтому мы ищем компромиссный вариант, при котором, не нарушая никаких норм, можно упростить все эти процедуры», — прокомментировал Алексей Киричек.