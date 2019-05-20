Агентство «Эксперт РА» подтвердило Кубаньторгбанку рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВ». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, невысокой эффективностью деятельности, удовлетворительными качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке. Географическая диверсификация бизнеса банка оценивается как низкая (по состоянию на 1 января 2019 года более 99% привлеченных средств и ссудной задолженности приходилось на Краснодарский край). Кроме того, агентством отмечается низкая диверсификация активов по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля — Хиршмана составил 0,69 на 1 января 2019 года) на фоне поддержания значительного объема операций на рынке МБК.

Адекватная позиция по капиталу обусловлена высокими значениями нормативов достаточности собственных средств и устойчивостью капитала к реализации кредитных рисков. Активы банка преимущественно представлены низкодоходными инструментами с минимальным уровнем риска.

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности. При этом отмечается повышенная зависимость ресурсной базы от средств ФЛ (около 74% привлеченных средств представлено остатками на счетах ФЛ, включая ИП, на 1 марта 2019-го).

Концентрация привлеченных средств на крупных клиентах оценивается как высокая: на 1 марта 2019 года доля средств крупнейшей группы кредиторов, которая представлена аффилированными с банком компаниями и лицами, составила 36% привлеченных средств. Вместе с тем, ввиду небольшого объема портфеля ценных бумаг, у банка ограничены рыночные источники привлечения дополнительной ликвидности, что оказывает сдерживающее влияние на рейтинг.

Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, отмечают аналитики. «Действующая стратегия банка до 2021 года направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса при сохранении текущего уровня принимаемых рисков, при этом ее реализация, по мнению агентства, не будет способствовать существенному улучшению рыночных позиций. Вместе с тем отмечаются отдельные недостатки в системе управления рисками и внутреннего контроля, оказывающие давление на уровень рейтинга», — резюмируют эксперты.