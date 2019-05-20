Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило татарстанскому Энергобанку кредитный рейтинг «BB-(RU)» со «стабильным» прогнозом.



«Кредитный рейтинг Энергобанка обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем в сочетании с сильной достаточностью капитала, критическим риск-профилем и удовлетворительной оценкой ликвидности и фондирования, учитывающей концентрацию обязательств банка на средствах крупнейших кредиторов», — поясняется в релизе агентства.

Так, оценка бизнес-профиля банка («bb») отражает его относительно невысокую долю на российском рынке банковских услуг и выраженную региональную направленность его деятельности, несмотря на планы по открытию отделений за пределами Татарстана.

Операционный доход банка характеризуется низким, хотя и возрастающим, уровнем диверсификации: по итогам 2018 года значение индекса Херфиндаля — Хиршмана составило 0,42 и свидетельствовало о повышенной концентрации на кредитовании корпоративного сектора (около 63% операционного дохода).

Качество управления банком оценивается АКРА как удовлетворительное и соответствующее среднему уровню в российском банковском секторе в целом. Организационная структура Энергобанка соответствует масштабам и особенностям его бизнеса. Структура собственности банка прозрачна, при этом отмечается связанность его операций с аффилированными с собственниками банка компаниями.

Стратегия банка на период до конца 2019 года предполагает планомерное наращивание размера активов за счет роста кредитования малых и средних предприятий одновременно со снижением отраслевой концентрации портфеля, а также расширение клиентской базы и географической диверсификации путем совершенствования дистанционных каналов обслуживания.

Достаточность капитала банка оценивается как сильная, учитывая стабильно высокие значения нормативных показателей достаточности капитала в сочетании со стабильной способностью к собственной генерации капитала за счет прибыли.

Критическая оценка риск-профиля банка обусловлена невысоким качеством кредитного портфеля и его концентрацией на компаниях, имеющих признаки связанности с банком. Концентрация на десяти крупнейших заемщиках составила 36,4%. Портфель ссудной задолженности в целом характеризуется высокой долей проблемных кредитов (36,2% совокупного портфеля на 1 января 2019 года). Проблемные кредиты покрыты резервами на 72,3%. Доля NPL90+ составила 6,7% (покрытие резервами данных ссуд — 97,5%).

Качество системы управления рисками Энергобанка оценивается АКРА как удовлетворительное.