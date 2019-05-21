Банк «Санкт-Петербург» направил в Минфин, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Ассоциацию российских банков (АРБ) письмо с сообщением о письме Минкультуры, в котором ведомство рекомендовало своим организациям перевести зарплатные проекты в системно значимые банки — 11 крупнейших финансово-кредитных организаций, на которые приходятся более 60% активов сектора. Такие рекомендации в банке сочли нарушением антимонопольного законодательства и решили обратить на это внимание регуляторов, сообщает «Коммерсант» .

Согласно тексту документа, ограничение перечня рекомендуемых банков узким кругом системно значимых не только противоречит принципам конкуренции, но и не соответствует принципам, в соответствии с которыми правительством РФ устанавливаются требования к кредитным организациям в целях их допуска к работе с бюджетными средствами.

В «Санкт-Петербурге» изданию пояснили, что о письме Минкультуры узнали от своих клиентов, подведомственных министерству. «И хотя к оттоку клиентов это не привело, мы решили обратить внимание на данное нарушение антимонопольного законодательства», — уточнили там.

По словам главы АРБ Гарегина Тосуняна, подобное письмо является «правовым бескультурьем» со стороны Минкульта и грубейшим нарушением антимонопольного законодательства. В ФАС отметили, что о проблеме знают и изучают ее.

В Госдуму внесены законопроекты о реализации права работника на выбор зарплатного банка Работодатель не вправе обязать работника получать заработную плату путем перечисления ее в кредитную организацию, с которой работодателем заключен договор на обслуживание.

В Минкультуры сообщили, что обращение с рекомендациями в подведомственные организации было подготовлено во исполнение поручения вице-премьера Ольги Голодец, в котором говорится, что работники учреждений культуры могут по своему усмотрению выбирать банк, на счет в котором они будут получать зарплату. При этом в министерстве подчеркнули, что до появления поручения вице-премьера лишь 25 из 187 подведомственных учреждений Минкультуры обслуживались в банках, не входящих в перечень системно значимых.

Как поясняет издание, согласно протоколу совещания, на который ссылается Минкультуры, аналогичное решение было принято и в отношении сотрудников организаций, относящихся к ведению Минспорта. Банковское сообщество на этом совещании представлял ВТБ в лице заместителя председателя правления Анатолия Печатникова. По его словам, «сотрудники компаний должны самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты и менять финансовую организацию прежде всего исходя из качества и удобства предлагаемых продуктов и сервисов».