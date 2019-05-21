Виктория Денисова назначена руководителем направления Private Banking банка «Открытие» и будет отвечать за развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных частных клиентов в банке. Об этом в «Открытии» сообщили во вторник.

Анна Хаустова, исполнявшая обязанности руководителя подразделения Private Banking, станет заместителем Денисовой.

В рамках бизнес-направления Private Banking банка «Открытие» предлагает финансовые и нефинансовые услуги для состоятельных частных клиентов. Основными задачами Виктории Денисовой на новом посту станут расширение региональной сети Private Banking группы, улучшение качества сервиса для VIP-клиентов, разработка и реализация инвестиционной стратегии для клиентов подразделения, трансформация продуктовой линейки. В новой должности Денисова будет подчиняться члену правления, руководителю корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Виктору Николаеву.

Виктория Денисова имеет успешный опыт работы в команде «Открытия». С ноября 2013 года она занимала пост генерального директора УК «Открытие». За это время количество клиентов увеличилось в 12 раз — с 4,9 тыс. до 57,1 тыс. человек, подчеркивается в справке банка. Активы физических лиц за пять лет выросли в 22 раза (с 1,6 млрд до 34,8 млрд рублей), активы юридических лиц — в четыре раза (с 31,7 млрд до 122,8 млрд).

До прихода в группу «Открытие» Денисова на протяжении четырех лет возглавляла розничный бизнес инвестиционной группы «Атон», ранее управляла сетью московских отделений Ситибанка.



Виктория Денисова окончила МГЛУ имени Мориса Тореза, получила степень МВА в Московской международной высшей школе бизнеса по специальности «стратегический менеджмент», имеет квалификационные аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0.