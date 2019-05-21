Чистая прибыль Райффайзенбанка за I квартал 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности составила почти 9,656 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 0,6%. Такие данные приводятся в релизе банка.

«Рост чистой прибыли обеспечен ростом чистого процентного дохода, чистого комиссионного дохода и торгового результата», — отмечается в сообщении «Райффайзена».

Так, чистые комиссионные доходы выросли на 9,9% до 4,207 млрд рублей благодаря росту комиссионных доходов по расчетным операциям, документарному бизнесу и комиссионного дохода по страхованию.

Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение показал рост на 8,6% в годовом выражении и достиг 13,321 млрд рублей. «Рост чистого процентного дохода вызван ростом процентного дохода по кредитному портфелю в связи с расширением объемов кредитования, а также дохода по торговым и инвестиционным ценным бумагам и межбанковским размещениям», — поясняют в банке.

Торговый результат (включая доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами) по итогам I квартала 2019 года составил 2,568 млрд рублей (плюс 71,1% в годовом выражении) в связи с ростом доходов от переоценки иностранной валюты и валютных сделок «своп».

Активы «Райффайзена» на 31 марта 2019 года составили 1 трлн 99,98 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 2,3%, свидетельствуют материалы банка.

Кредитный портфель до вычета резервов вырос с начала года на 5,8% до 729,25 млрд рублей, в том числе розничный — на 2,2% до 272,535 млрд, корпоративный — на 8,1% до 456,715 млрд. Доля индивидуально обесцененных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов — 3,1%.

Объем средств клиентов уменьшился по сравнению с концом 2018 года на 3,2% до 844,706 млрд рублей. Объем средств физических лиц сократился на 0,2% до 465,591 млрд (при этом доля текущих счетов в пассивах розничных клиентов равна 75,8%), объем средств юридических лиц — на 6,5% до 379,115 млрд.

Объем срочных заемных средств, полученных от материнского банка, уменьшился на 6,6% за счет валютного эффекта до 34,501 млрд рублей.

Собственные средства банка увеличились на 2% по сравнению с концом 2018 года до 148,457 млрд рублей. В 2019-м банк выплатил дивиденды на общую сумму более 6,842 млрд.



В банке подчеркивают, что его коэффициенты достаточности капитала значительно превышают регулятивные минимумы ЦБ. Общая достаточность капитала по «Базелю III» на 30 апреля этого года составила 25%.