Временная администрация Роскомснаббанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии 7 марта этого года, в ходе обследования кредитной организации установила в действиях ее должностных лиц признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Информация о финансовых операциях бывших должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, уточняется в сообщении.

Там указано, что, по оценке временной администрации, стоимость активов банка составляет 4,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 23,1 млрд.

Таким образом, оценка регулятором «дыры» в капитале Роскомснаббанка, составляющая, исходя из представленных в сегодняшнем релизе цифр, 18,7 млрд рублей, существенно выросла по сравнению с прежней оценкой. Согласно апрельским данным из «Вестника Банка России», «дыра» на дату отзыва лицензии у банка составляла 7,4 млрд рублей.



ЦБ 27 марта подал в Арбитражный суд Башкирии заявление о признании банка несостоятельным (банкротом), рассмотрение дела назначено на 3 июня.