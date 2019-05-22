В этом году государство поддержит через фабрику проектного финансирования «ВЭБ.РФ» мероприятия общей стоимостью 941 млрд рублей, сообщают «Известия» . Такие данные содержатся в докладе Минэкономразвития об итогах работы в 2018 году и планах на 2019-й.

В министерстве и госкорпорации «Известиям» рассказали, что планируется профинансировать семь инициатив, которые будут прокредитованы через фабрику проектного финансирования, запущенную в конце прошлого года.

Это дополнительные инвестиции, в них не входят уже заключенные в этом году три сделки, общая стоимость которых составила 206,4 млрд рублей, добавили в ведомстве. В рамках поддержки инвестпроектов будет субсидироваться процентная ставка для «ВЭБ.РФ», а также предоставляться государственные гарантии.

В 2018 году ВЭБ подписал соглашения о поддержке других проектов стоимостью 880 млрд рублей. Шесть сделок на сумму 180 млрд рублей были заключены в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, столько же — в рамках Петербургского экономического форума на 700 млрд, уточнили в госкорпорации. Крупнейшая из них — соглашение с «Роснефтью» о лизинге оборудования, предполагающее финансирование в размере 400 млрд рублей.

ВЭБ рассматривает свое участие в инфраструктурных проектах стоимостью 2,5 трлн рублей Ранее сообщалось, что финансирование транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры составит около 6,35 трлн рублей.

Сейчас «ВЭБ.РФ» пересмотрел подход к отбору инвестиционных инициатив, однако риски, что в кредитный портфель госкорпорации вновь попадут неокупаемые или убыточные проекты, сохраняются, заявил профессор РАНХиГС Владимир Климанов. Дело в том, что в настоящее время «ВЭБ.РФ» — единственная госструктура, которая способна финансировать мегапроекты, такие как, например, Олимпиада в Сочи, добавил он. Если в планы государства вновь войдет стройка аналогичного масштаба, то кредитовать ее придется ВЭБу.

Впрочем, механизм фабрики, предусматривающий финансирование госкорпорацией проектов в связке с коммерческими банками, гарантирует относительно тщательный отбор и защищает от одобрения сомнительных инвестидей, уверен старший директор Fitch Александр Данилов. Несмотря на то, что банки получают субсидии по кредитам для проектов ВЭБа, они не могут себе позволить вкладывать в заведомо убыточные инициативы.

«ВЭБ.РФ» к настоящему моменту профинансировал более 300 проектов на сумму 3,4 трлн рублей, следует из информации на официальном сайте организации. Предполагается, что банк вкладывает деньги в проекты, которые для исключительно коммерческих кредитных организаций являются слишком крупными или рискованными. Для финансирования проектов институт развития привлекает средства из бюджета, а также выпускает облигации. Предельный размер кредитного портфеля ВЭБа исходя из утвержденного правительством капитала госкорпорации — 3 трлн рублей. В настоящий момент он составляет 1,6 трлн.