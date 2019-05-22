«Дыра» в капитале банка «Иваново» составляет порядка 38 млн рублей, свидетельствуют данные, опубликованные в среду в «Вестнике Банка России».

Так, активы банка на 5 апреля этого года, дату отзыва его лицензии, по итогам проведенного временной администрацией обследования оцениваются примерно в 2,372 млрд рублей против значащихся в бухгалтерском балансе банка 2,931 млрд. Показатель снизился за счет уменьшения оценки чистой ссудной задолженности по амортизированной стоимости с 2,373 млрд до 1,814 млрд рублей.

Обязательства банка превышают 2,41 млрд рублей. Из этой суммы 2,397 млрд приходится на средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в том числе 2,178 млрд — на вклады физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, отрицательная разница между активами и обязательствами банка составляет примерно 38 млн рублей.

ЦБ подал в Арбитражный суд Ивановской области заявление о банкротства банка «Иваново», суд принял его 7 мая.

Отзывая лицензию у «Иваново», Центробанк, в частности, отмечал, что более 70% кредитного портфеля банка составляли низкокачественные ссуды. Банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Кредитная организация осуществляла «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов и нарушала другие федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.



Агентство по страхованию вкладов с 17 апреля осуществляет расчеты с вкладчиками банка «Иваново» через Сбербанк и Россельхозбанк. Объем страхового возмещения оценивается в 2,15 млрд рублей.