На рынке рублевых депозитов можно ожидать формирования тенденции к снижению среднерыночных ставок, сдерживаемой конкуренцией за вкладчиков между банками. Об этом говорится в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» , подготовленном Банком России.

В ЦБ констатируют, что рост ставок по рублевым депозитам, наблюдавшийся с сентября 2018 года, почти завершился к марту 2019-го. С середины марта ни один из банков — крупнейших участников рынка не повышал ставки по своим стандартным депозитным продуктам, а в апреле ряд крупных банков снизили ставки по рублевым депозитам. По предварительным данным, в марте ставки по долгосрочным (на срок свыше года) рублевым депозитам населения выросли незначительно, по краткосрочным — даже снизились.

«Учитывая снижение доходности облигаций, наблюдающееся с начала года, на рынке рублевых депозитов можно ожидать формирования тенденции к снижению среднерыночных ставок, сдерживаемой конкуренцией за вкладчиков между банками», — прогнозирует регулятор.

В сегменте валютных депозитов также преобладала понижательная динамика ставок. По оценке, в марте ставки по долларовым депозитам заметно снизились, возвратившись к уровню полугодовой давности.

Также в обзоре отмечается, что в марте 2019 года продолжался рост остатков на депозитах населения. Месячные темпы роста валютных депозитов хотя и снизились, но все еще превышали аналогичный показатель для рублевых депозитов. В результате сохраняющегося притока средств на валютные депозиты населения их вклад в годовой прирост депозитов населения впервые с 2017 года стал положительным. Вместе с тем, по предварительным оценкам, в апреле месячные темпы роста валютных депозитов продолжили снижаться на фоне заметного ускорения притока средств в рублевые депозиты. Такая динамика может быть связана с тем, что снижение банками ставок по валютным депозитам негативно сказалось на их привлекательности для вкладчиков, рассуждают в ЦБ.



В рублевом сегменте рынка в марте продолжилось замещение краткосрочных депозитов долгосрочными в банковских пассивах. Доля долгосрочных депозитов в общем объеме рублевых депозитов на конец марта составила 38%, достигнув максимума с декабря 2017 года.