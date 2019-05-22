Бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подал апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Москвы о принятии к производству заявления о его банкротстве, сообщили РАПСИ в суде.

Ананьев обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде определение первой инстанции от 12 апреля. Тогда суд принял к производству заявление конкурсного управляющего ООО «Зерновая компания «Настюша» о признании Ананьева банкротом.

Жалобу экс-банкира суд рассмотрит 28 мая.

Кроме того, Девятый арбитражный апелляционный суд 5 марта признал недействительными два договора поручительства между зерновой компанией «Настюша» и Ананьевым. Апелляция отменила определение столичного арбитража, который в декабре 2018 года отклонил заявление управляющего «Настюши» о недействительности договоров поручительства между совладельцем зерновой компании Игорем Пинкевичем и Ананьевым.

«Настюша» требует признать банкротом бывшего предправления ПСБ Дмитрия Ананьева Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с Ананьева в пользу зерновой компании более 1,6 млрд рублей.

Также апелляционный суд постановил применить последствия недействительности сделки, взыскав с Ананьева в пользу «Настюши» денежные средства в размере 1,03 млрд рублей и проценты в размере 595,8 млн рублей за пользование чужими денежными средствами.

Арбитраж Москвы 13 августа 2018 года удовлетворил заявление АО «ПромСвязьКапитал» о признании компании банкротом. На момент подачи заявления в суд общая сумма кредиторской задолженности по денежным обязательствам, срок исполнения которых наступил, составляет 20 млрд рублей, говорится в решении суда.

Основным владельцем АО «ПромСвязьКапитал» является нидерландская компания Promsvyaz Capital B.V., принадлежавшая братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым. Кроме того, ранее Promsvyaz Capital B.V. являлась крупнейшим акционером Промсвязьбанка (50,03%).

В декабре прошлого года ПАО «Промсвязьбанк» подало иск о взыскании с его бывших владельцев Алексея и Дмитрия Ананьевых и еще десяти топ-менеджеров 282,2 млрд рублей.