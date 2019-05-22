Ущерб государству более чем в 80 млрд рублей при передаче банка «Российский Капитал» (нынешний Банк ДОМ.РФ) институту развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ», о котором сообщала Счетная плата, объясняется разными подходами к передаче госимущества, при этом текущее финансовое положение банка не вызывает вопросов. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, чьи слова РБК передали в пресс-службе Минфина.

Росимущество получило акции банка от Агентства по страхованию вкладов по исторической балансовой стоимости, сформированной в ходе санации банка, финансового оздоровления на его балансе других кредитных организаций и финансирования завершения строительства объектов обанкротившегося девелопера «СУ-155», отметил Моисеев. В уставный капитал «ДОМ.РФ», по его словам, банк передавали уже по справедливой стоимости, так как этого требовал закон об акционерных обществах.

«Балансовая стоимость вложений в достройку СУ-155, например, составляет 33,2 миллиарда рублей, а их справедливая стоимость — ноль. Эти деньги, по сути, являются безвозмездным финансированием достройки проблемных домов СУ-155 и не имеют перспектив возврата», — объяснил Моисеев.

«Российский Капитал» был переименован в Банк ДОМ.РФ в декабре 2018 года, на его базе теперь создается опорный банк строительного сектора. Текущее финансовое положение Банка ДОМ.РФ, как уверяет Моисеев, не вызывает вопросов: за 2018 год прибыль составила 4,2 млрд рублей против убытков в предыдущие годы. Все требования по нормативам ЦБ банк соблюдает в полном объеме, добавил он.



Об ущербе государству более чем в 80 млрд рублей при передаче «Российского Капитала» ранее сообщила Счетная палата. Ведомство указало на недостатки нормативно-правового регулирования при передаче имущества в собственность государства. В частности, в ходе процедуры активы, переходящие в собственность государства, не проходят процедуру переоценки. В пресс-службе Росимущества РБК сказали, что Минфин сейчас рассматривает вопрос о совершенствовании регулирования по этому вопросу.