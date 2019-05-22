Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Энергобанку на уровне «ruBB-» со «стабильным» прогнозом и отозвало его в связи с истечением срока действия рейтинга и отказом банка от его актуализации. Об этом говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, сильной позицией по капиталу и высоким уровнем рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой качества управления», — поясняется в релизе.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса банка. Он специализируется на кредитовании заемщиков из сельскохозяйственной отрасли, однако на текущий момент не входит в перечень уполномоченных банков для участия в программе льготного кредитования сельхозпроизводителей. Кроме того, агентство обращает внимание на повышенную концентрацию активных операций на заемщиках, имеющих, по мнению агентства, отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с банком.

«Текущий уровень достаточности капитала позволяет банку выдержать обесценение около 30% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения обязательных нормативов. Для банка характерен высокий уровень рентабельности и операционной эффективности», — отмечают аналитики.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности.

Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако агентство отмечает отдельные недостатки в организации риск-менеджмента. Также агентство обращает внимание на недостаточную независимость менеджмента кредитной организации в принятии управленческих решений (корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка). На данный момент в кредитной организации действует стратегия развития на 2017–2019 годы, количественные ориентиры которой оцениваются агентством как адекватные.