Платежная система UNIStream столкнулась со сложностями в проведении переводов вечером в будни на текущей неделе, говорится в письме, разосланном системой по кассовым узлам под заголовком «Приостановки работы». Об этом сообщает «Коммерсант» .

«Эту неделю во второй половине дня возможны отключения системы, как только система останавливается (это будет, как правило, всегда во второй половине дня, так как на эту неделю действуют ежедневные лимиты по отправке)», — указывается в письме. Далее следует руководство к действию: «Как остановилась система, начинаем выдавать купоны на 50 рублей на мобильный телефон с промокодом М25». В купоне указано, что если клиент не осуществит перевод 20—24 мая — в будние дни, то, обратившись в кассу в выходные 25—26 мая, он получит бонус — 50 рублей на свой телефон. «Клиентов, кому нужно и не ждет до выходных, ориентируем на утро. По утрам система будет работать нормально», — говорится в письме.

По информации нескольких источников издания, в том числе в самой системе UNIStream, ограничение лимита на ежедневные переводы на уровне 400 млн рублей установлено предписанием ЦБ. Собеседник «Коммерсанта», знакомый с его содержанием, поясняет, что предписание связано с информационной безопасностью. Ранее банк был атакован хакерами, злоумышленники получили контроль над почтовым сервером банка, в результате чего были атакованы его банки-партнеры. Последствия атак и уязвимости были устранены, но собеседник издания подтверждает факт связи предписания с информационной безопасностью, а также с непрозрачностью системы расчетов с банками-партнерами.

Источник издания в платежной системе уточнил, что предписание получено недавно и связано с тем, что работа с другими банками построена на базе партнерских соглашений, что не предусмотрено профильным законом: «ЦБ указал: необходимо, чтобы все банки-партнеры стали участниками системы, то есть совершали расчеты через ее расчетный банк «Юнистрим» или дополнительный расчетный банк». По словам собеседника «Коммерсанта», срок исполнения предписания истекает в июне.

Как прокомментировали в UNIStream, все офисы работают в штатном режиме: клиенты, не пожелавшие участвовать в акции «Выходного дня», обслуживаются в любой рабочий день без каких-либо ограничений. На вопросы о предписании ЦБ на ограничение ежедневных лимитов переводов в банке «Юнистрим» не ответили. Факт рассылки письма сотрудникам кассовых офисов там не отрицают, но утверждают, что речь в нем идет «о проведении акции «Выходного дня» с 20 по 26 мая 2019 года, акция была запущена с учетом пожеланий клиентов». В ЦБ не комментируют действующие финорганизации.