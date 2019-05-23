Группа «Тинькофф» приобретает дополнительную долю в сервисе интернет-эквайринга CloudPayments в размере 35%. Соглашение было подписано 22 мая, сообщили в Тинькофф Банке.

Там напомнили, что ранее, в октябре 2017-го, группа приобрела 55% в CloudPayments. После закрытия сделки суммарная доля группы составит 90%. Основателям компании по-прежнему принадлежат 10% в CloudPayments.

Сделка «позволит усилить синергетический эффект развития бизнесов, укрепить технологическую платформу CloudPayments и продолжить расширение экосистемы для предпринимателей «Тинькофф Бизнес» в направлении интернет-эквайринга», подчеркивают в банке.

CloudPayments продолжит работать под собственным брендом. Сделка не предполагает значимых кадровых или операционных изменений в работе компании.



«С момента заключения первой сделки о выкупе 55% в CloudPayments в октябре 2017 года компания оправдала ожидания и продемонстрировала стабильное развитие, продолжая опережать по темпам роста рынок и занимать лидирующие позиции. Нынешняя сделка — закономерное и запланированное продолжение нашего сотрудничества. Мы ценим бренд CloudPayments и уникальную команду проекта, поэтому она продолжит работать над развитием компании. Укрепление нашего сотрудничества будет способствовать дальнейшему динамичному и уверенному развитию обеих компаний», — прокомментировал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.