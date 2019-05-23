Клиенты банка «ФК Открытие» с 22 мая 2019 года могут пополнять карты в банкоматах Альфа-Банка, при этом комиссия взиматься не будет. Об этом сообщается в пресс-релизе «Открытия».

Это стало возможно благодаря партнерской программе между двумя кредитными организациями и настройке банкоматов, отметили в кредитной организации.

Ранее банк «Открытие» сообщал, что создает партнерскую банкоматную сеть с крупнейшими розничными банками, в числе которых Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Газмпромбанк, ЮниКредит Банк, «Зенит» и «Русский Стандарт».