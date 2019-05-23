Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг Экспобанку на уровне «ruА-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, адекватными оценками качества активов, ликвидности, запаса по капиталу и качества корпоративного управления», — поясняется в релизе.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена низкой долей банка в совокупных активах банковского сектора. Диверсификация бизнеса по сегментам кредитного риска рассматривается как адекватная, концентрация активов на аффилированных компаниях оценивается как невысокая. К основным рискам бизнес-профиля агентство относит высокие темпы масштабирования бизнеса банка, что может приводить к повышению чувствительности при неблагоприятных изменениях экономической конъюнктуры.

Отмечается также склонность банка к неорганическому росту. Так, в течение 2015—2017 годов банк последовательно присоединил несколько кредитных организаций, а в конце апреля 2019-го приобрел 87% акций Курскпромбанка.

Адекватная оценка достаточности капитала обусловлена высокой устойчивостью капитала к реализации кредитных рисков. При этом в условиях планов по продолжению кредитной экспансии позитивно оцениваются планы руководства банка по поддержанию капитального буфера вблизи нынешних значений. Рентабельность бизнеса банка и показатели операционной эффективности рассматриваются как высокие.

Основу активов банка составляет кредитный портфель ЮЛ и ФЛ, на который в совокупности приходится порядка 54% валовых активов по состоянию на 1 апреля текущего года. Ссудный портфель физлиц на указанную дату на 90% был представлен автокредитами. Доля проблемных ссуд в совокупном кредитном портфеле рассматривается как невысокая при адекватном уровне обеспеченности кредитного портфеля. Вторым по значимости компонентом активной стороны баланса (около 1/3 валовых активов на 1 апреля 2019-го) является портфель ценных бумаг, характеризующийся высоким кредитным качеством (более 2/3 портфеля ценных бумаг по состоянию на 1 марта 2019-го представлено вложениями с условным рейтинговым классом на уровне «ruAA-» и выше по шкале «Эксперт РА»).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена приемлемым запасом балансовой ликвидности в сочетании с диверсифицированной по клиентам ресурсной базой. Кроме того, позитивно отмечается наличие доступа к рыночным источникам дополнительной ликвидности за счет наличия портфеля высококачественных ценных бумаг, которые могут быть заложены в рамках сделок РЕПО.

В целом качество корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, отмечают аналитики.