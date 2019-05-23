Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Кредит Урал Банка на уровне «ruА+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен невысокими рыночными позициями, высокими оценками достаточности капитала и качества активов, а также адекватной оценкой ликвидности и удовлетворительным качеством управления. Значительное положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны его собственников в случае крайней необходимости», — отмечается в сообщении агентства .

Аналитики напоминают, что банк специализируется на кредитовании физических лиц и корпоративных клиентов, факторинге, операциях на рынке межбанковского кредитования и инвестициях в ценные бумаги. Сеть офисов и большая часть бизнеса сосредоточена в Магнитогорске Челябинской области. Банк является участником банковской группы Газпромбанка.

Невысокая оценка рыночных позиций Кредит Урал Банка обусловлена его ограниченными конкурентными позициями на банковском рынке РФ при умеренных — в Челябинской области. Бизнес характеризуется высокой концентрацией на обслуживании группы ПАО «ММК» и аффилированных с ней лиц в корпоративном и розничном сегменте. «Стратегическое партнерство с ПАО «ММК», с одной стороны, позволяет банку масштабировать бизнес за счет совместных проектов, а с другой — увеличивает концентрацию рисков на одном контрагенте», — комментируют эксперты. В то же время агентство оценивает диверсификацию бизнеса банка по направлениям как приемлемую.

Высокая оценка достаточности капитала обусловлена существенным запасом по нормативам достаточности собственных средств над установленными регуляторными минимумами и устойчивостью капитала к обесценению активов. Вместе с тем отмечается поддержание показателей рентабельности бизнеса на уровне ниже среднерыночных. При этом агентство позитивно оценивает уровень чистой процентной маржи банка (5,8% за год с 1 апреля 2018-го), достигнутый в том числе благодаря невысокой стоимости фондирования.

В числе прочего отмечаются высокое качество активов банка (в том числе качество совокупного кредитного портфеля выше среднего по рынку) и их диверсифицированность.



Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Стратегическое управление осуществляется Газпромбанком. Агентство отмечает, что среди членов совета директоров Кредит Урал Банка отсутствуют независимые директора. Согласно стратегии на 2019—2021 годы, банк продолжит работу по повышению глубины взаимодействия с группой ПАО «ММК». Также стратегией запланировано развитие гарантийного бизнеса в сегменте электронных экспресс-гарантий для обеспечения госконтрактов по 44-ФЗ, кредитования и РКО микро- и малого бизнеса в рамках проекта «Просто|Банк». Агентство позитивно оценивает указанные планы, поскольку они могут позволить банку нарастить рыночную клиентскую базу, диверсифицировать источники доходов, а также расширить географию деятельности.