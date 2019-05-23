Рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинги Росбанка: в частности, базовую оценку кредитоспособности — до «ba2» с «ba3», скорректированную базовую оценку кредитоспособности — до «baa3» с «ba1», долгосрочные рейтинги депозитов — до «Baa3» с «Ba1». Также повышены рейтинги риска контрагента и оценка риска контрагента, долговые рейтинги, краткосрочные депозитные рейтинги. По долгосрочным депозитным и долговым рейтингам сохранен «стабильный» прогноз. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Улучшение рейтингов обусловлено повышением показателей прибыльности и качества активов, а также структуры фондирования банка, который в настоящий момент в меньшей степени зависит от оптового фондирования, поясняется в релизе.



Уровень депозитного рейтинга в национальной валюте по-прежнему учитывает мнение аналитиков о высокой вероятности поддержки банка со стороны ключевого акционера — группы Societe Generale, вследствие чего находится на две ступени выше оценки собственной кредитоспособности банка.