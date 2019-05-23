Банк «Интеза» в рамках стратегии развития частного банковского бизнеса расширяет работу с клиентами сегмента Private Banking, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В центральном офисе банка (Москва, Петроверигский пер., д. 2) открыт флагманский офис для обслуживания клиентов Private Banking. В нем предлагаются банковские продукты и услуги на особых условиях, персональный менеджер, уютные переговорные комнаты. В комфортной атмосфере, в режиме конфиденциальности, клиент сможет получить доступ ко всем необходимым сервисам и услугам, которые предоставляет банк», — отмечается в пресс-релизе.

В рамках стратегии развития также банк планирует открыть еще нескольких private-lounge на базе текущих отделений в Москве и ряде крупнейших городов России. Во всех офисах клиентам будет доступен полный спектр банковских, инвестиционных, страховых и lifestyle-услуг.