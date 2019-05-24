Сбербанк, единственная кредитная организация, выступающая против подключения к Системе быстрых платежей (СБП), но необходимая для полноценной работы системы, ведет переговоры с ЦБ и надеется, что удастся найти компромисс, сообщил президент Сбербанка Герман Греф в интервью «Коммерсанту» накануне годового собрания акционеров.

«Мы ведем переговоры с ЦБ и надеемся, что удастся найти компромисс. Мы будем подключены, но на определенных условиях, которые создают смысл для дальнейшего развития системы», — сказал Герман Греф.

Он пояснил, что пока условия подключения банка к СБП находятся на стадии обсуждения и речь в первую очередь идет об экономических условиях и безопасности.

«Если нас подключат принудительно, бизнес-модель просматривается сложно. Но мир на сегодняшней ситуации не остановился, мы очень много инвестируем в придумывание новых возможностей и технологий. Мы были первыми на рынке и не пользовались никакими преференциями. При этом мы никому не запрещали работать, напротив, открыли возможность подключения к системе других банков. Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно», — прокомментировал Греф.

В ЦБ назвали «абсолютным счастьем» тариф для платежей по QR-коду Обсуждается тариф по C2B порядка 0,4%.

При этом он добавил, что к системе Сбербанка уже подключились Тинькофф Банк, Совкомбанк, «Евросеть», «Связной» и Webmoney. Также есть еще банки, готовые к подписанию соглашений о присоединении.

«Мы друг другу платим за трафик: если их клиенты переводят нам — они платят, если наш клиент переводит им — мы платим», — пояснил президент Сбербанка.