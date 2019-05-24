Прибыль российского банковского сектора по итогам четырех месяцев текущего года достигла 750 млрд рублей против 537 млрд за аналогичный период 2018-го. Такие данные приводятся в опубликованном Центробанком информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе — апреле 2019 года» .

Таким образом, в годовом выражении показатель четырехмесячной прибыли вырос почти на 40%.

Увеличение активов банковского сектора в феврале — апреле в основном компенсировало их январское сокращение, произошедшее вследствие изменения подходов к отражению отдельных операций, хотя в целом за четыре месяца активы уменьшились на 0,2%. В апреле показатель вырос на 0,1%, составив на 1 мая 92,4 трлн рублей.



Совокупный портфель банковских кредитов физическим лицам и нефинансовым организациям за четырехмесячный период увеличился на 3,7%. В том числе розничный кредитный портфель вырос за четыре месяца на 6,4%, корпоративный — на 2,5%.

«Ускорение прироста кредитов произошло в розничном сегменте: плюс 2% в апреле по сравнению с 1,7% в марте», — уточняют в Центробанке. В то же время рост объемов кредитования нефинансовых организаций в апреле замедлился до 0,2% с 0,9% в марте.

Существенное влияние на динамику показателей банковского сектора в январе — апреле текущего года оказало укрепление рубля, хотя в апреле его влияние было менее значимым, отмечают в ЦБ.

Продолжилось замещение валютных корпоративных кредитов рублевыми: за апрель объем валютных кредитов в долларовом эквиваленте сократился на 1,5%, а рублевых, напротив, вырос на 0,8%.



В апреле 2019 года приток рублевых вкладов физических лиц ускорился до 2,6% (с 0,3% в марте), а валютных — замедлился до 0,5% (с мартовских 1,5%). В результате повышения привлекательности вкладов в рублях их доля в объеме вкладов физических лиц повысилась до 78,9% с 78,5% на начало года.

Общий приток вкладов физических лиц за апрель составил 2,2%.

В целом за четыре месяца приток вкладов за существенно превысил показатель аналогичного периода прошлого года (2,9% против 1,7%). Объем рублевых вкладов вырос на 1,8%, а остатки в иностранной валюте сократились на 0,4% (в долларовом эквиваленте — выросли на 7%).



На фоне крупных налоговых платежей клиентов банков и существенных вложений в государственные ценные бумаги в апреле произошло сокращение объема депозитов и средств организаций на счетах на 2,4%.



Объем депозитов и средств организаций на счетах за январь — апрель уменьшился на 1,3% (годом ранее за аналогичный период было минус 1,2%). Рублевые депозиты и средства организаций на счетах за январь — апрель 2019 года сократились на 4,9%, а остатки в иностранной валюте в долларовом эквиваленте выросли на 4,9%.



«Прибыль (нетто) банковского сектора за январь — апрель 2019 года составила 750 млрд рублей (537 млрд рублей в январе — апреле 2018 года). В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций», — указано в обзоре ЦБ. За первые четыре месяца 2019 года прибыль в размере 819 млрд рублей получили 359 кредитных организаций, убыток в совокупном размере 69 млрд — 99.



На 1 мая в России действовали 469 кредитных организаций (на начало 2019 года — 484).