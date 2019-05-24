Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ВТБ на уровне «ruAAА» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями при удовлетворительных достаточности капитала, качестве активов и ликвидной позиции, а также адекватном качестве корпоративного управления. Сильное положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая вероятность финансовой и административной поддержки банка со стороны акционеров и федеральных органов власти в связи со статусом системно значимой кредитной организации», — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

При оценке банка агентство дополнительно учло значимость всей группы ВТБ для российского финансового сектора (совокупные активы группы составляют более 14,8 трлн рублей, что эквивалентно порядка 16% активов банковского сектора на 1 января 2019 года).

Сильная оценка рыночных позиций обусловлена значительными конкурентными позициями банка в сегменте кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса и населения, а также наличием клиентской базы, включающей стратегически значимые предприятия РФ.

Удовлетворительная оценка достаточности капитала обусловлена невысокой устойчивостью капитала банка к реализации кредитных рисков (на 1 апреля 2019 года к снижению норматива Н1.0 до регулятивного минимума может привести полное обесценение более чем 5% объема подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств). По оценкам агентства, на указанную дату нормативы Н1.0 и Н1.2 имеют запас менее 1 процентного пункта над минимальными значениями с учетом требований по надбавкам к капиталу, вступающих в силу с 2020 года. Агентство ожидает, что с учетом уменьшения объема дивидендов, выплачиваемых по итогам 2018 года, и умеренного роста активов под риском на горизонте года банк будет поддерживать запас по нормативам достаточности капитала с учетом надбавок в пределах 0,5 п. п.

Агентство положительно оценивает улучшение показателей рентабельности деятельности ВТБ, однако отмечает, что существенная часть полученной прибыли сформирована за счет разовых доходов от реализации дочерней компании.

Удовлетворительная оценка качества активов отражает приемлемый уровень проблемной задолженности в сочетании с невысоким уровнем резервирования по ссудам. Несмотря на приемлемый уровень просроченной задолженности, в кредитном портфеле банка присутствуют непросроченные реструктурированные ссуды с признаками обесценения. По мнению агентства, при негативном сценарии банку может потребоваться дополнительное резервирование указанных ссуд, что уже учтено в рейтинговой оценке.

Агентство отмечает невысокий запас балансовой ликвидности у банка, однако доступ к широкому спектру источников управления ликвидностью это компенсирует. Также агентство учитывает стабильность ресурсной базы банка.



Уровень корпоративного управления оценивается как адекватный с учетом развитой практики управления банковскими рисками, а также улучшения показателей операционной эффективности банка в 2017—2019 годах. В числе прочего аналитики указывают, что в 2018 году банк показал прирост основных сегментов на уровне выше рынка. С учетом прогнозируемого снижения стоимости риска и фокуса на развитие розничного кредитования банк планирует дальнейший рост рентабельности бизнеса.

