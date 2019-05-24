Акционеры Сбербанка одобрили выплату дивидендов по итогам 2018 года в размере 361,3 млрд рублей, или 16 рублей на одну акцию. Решение было объявлено на годовом общем собрании акционеров.

Размер вознаграждения составил 43,5% чистой прибыли по МСФО банка за 2018 год, или 361,39 млрд рублей. Это в 1,3 раза больше, чем в 2017-м.

Ранее Греф заявил, что в 2021 году Сбербанк пересмотрит дивидендную политику. «Если будет все хорошо и наша достаточность будет не ниже 12,5%, мы будем платить 50%. В новой стратегии, после 2020 года, я думаю, что мы примем новую дивидендную политику, обсудим ее со всеми нашими акционерами», — говорил он.

С 2017 года дивидендная политика Сбербанка предусматривает постепенное увеличение размера выплат акционерам до уровня 50% чистой прибыли по МСФО при соблюдении одного условия — достаточности базового капитала группы «Сбербанка» на уровне 12,5% (по методологии «Базеля III»). Согласно стратегии, показатель должен быть достигнут к 2020 году и удерживаться на среднесрочном горизонте.

В апреле набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 43,45% от прибыли, или 361,39 млрд рублей. Это в 1,3 раза больше, чем в 2017 году.