Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Мир Бизнес Банку на уровне «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, отмечается в пресс-релизе.



«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, приемлемым качеством активов и уровнем ликвидности, а также консервативными оценками корпоративного управления», — поясняет агентство.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена низкой диверсификацией бизнеса в сочетании с преобладанием в активах банка нестабильных краткосрочных компонентов (на 1 марта 2019 года около 90% активов приходится на депозиты в Банке России и средства, размещенные на межбанковском рынке на срок до 30 дней).

Агентство обращает внимание на узкую клиентскую базу банка и отсутствие широкой сети подразделений. Кроме того, кредитная организация входит в списки иностранных государств, ограничивающие проведение с ней определенных трансграничных операций, что оказывает дополнительное давление на перспективы ее развития.

Аналитики отмечают адекватный запас по капиталу в сочетании с высокими показателями рентабельности бизнеса. «Деятельность банка характеризуется высоким уровнем достаточности собственных средств на фоне высоких показателей эффективности деятельности, что во многом обусловлено низкой стоимостью пассивов. Положительное влияние на рейтинг также оказывает высокий уровень покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности при незначительной доле расходов, связанных с обеспечением деятельности, в активах», — говорится в сообщении.

Качество активов оценивается как приемлемое. Концентрация кредитных рисков на клиентах оценивается как невысокая. В апреле 2019 года банк приобрел недвижимость для ее использования в основной деятельности, что привело к росту иммобилизации капитала вложениями в имущество с 4% до 10%, при этом указанный уровень оценивается агентством как невысокий.

Приемлемая ликвидная позиция обусловлена, с одной стороны, краткосрочным характером значительной части активов, с другой стороны — отсутствием у банка рыночных источников дополнительной ликвидности на фоне возможностей по привлечению финансовой поддержки со стороны материнского банка.