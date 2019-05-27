Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на июнь 2019 года . По сравнению с майскими показателями базовая доходность вкладов в рублях, долларах и евро в основном снизилась с одним исключением в каждой валютной линейке, свидетельствуют материалы регулятора.

Показатель, служащий ориентиром на июнь, рассчитан на основе максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 мая 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.

Базовая доходность вкладов в рублях уменьшилась, кроме самых «длинных» депозитов. Так, базовая доходность вкладов, привлекаемых на срок свыше года, повысилась на 0,027 процентного пункта — с 8,522% до 8,549% годовых. Здесь и далее случаи роста базовой доходности по сравнению с предыдущим месяцем отмечены в таблицах жирным шрифтом. Диапазон снижения базовой доходности для остальных сроков — от 0,003 п. п. по вкладам до востребования до 0,327 п. п. по вкладам на срок до трех месяцев.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Май 6,461 7,517 7,925 8,163 8,522 Июнь 6,458 7,19 7,689 8,047 8,549

Напомним, в последнем выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» (за апрель, опубликован на прошлой неделе) Банк России прогнозировал, что на рынке рублевых депозитов можно ожидать формирования тенденции к снижению среднерыночных ставок. Согласно наблюдениям ЦБ, рост ставок по рублевым депозитам, наблюдавшийся с сентября 2018 года, почти завершился к марту 2019-го. С середины марта ни один из банков — крупнейших участников рынка не повышал ставки по своим стандартным депозитным продуктам, а в апреле ряд крупных банков снизили ставки по рублевым депозитам. «Учитывая снижение доходности облигаций, наблюдающееся с начала года, на рынке рублевых депозитов можно ожидать формирования тенденции к снижению среднерыночных ставок, сдерживаемой конкуренцией за вкладчиков между банками», — писал регулятор.

По долларовым депозитам рост базовой доходности отмечен только в сегменте «до востребования» (на 0,017 п. п., с 1,11% до 1,127% годовых). Снижение ставок по срочным вкладам составило 0,216—0,37 п. п. (минимальное зафиксировано для вкладов на срок до 90 дней, максимальное — для депозитов на 91—180 дней).

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Май 1,11 2,294 2,815 3,559 3,98 Июнь 1,127 2,078 2,445 3,293 3,719

Базовая доходность вкладов в евро продемонстрировала ту же тенденцию, что и рублевая: увеличился показатель для самых долгосрочных вкладов (на 0,211 п. п., с 0,843% до 1,054%). В остальных диапазонах по сроку снижение составило от 0,003 п. п. по вкладам до востребования до 0,43% по депозитам, привлекаемым на сроки от трех месяцев до полугода.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Май 0,019 0,444 0,65 0,651 0,843 Июнь 0,016 0,308 0,22 0,351 1,054

Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка равна 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).



В марте этого года стало известно, что ЦБ намерен ужесточить подход к высоким ставкам по вкладам. Так, регулятор хочет обязать банки платить дополнительные взносы в случае превышения ставок по депозитам на величину от 1,15 до 1,7 п. п. и повышенные дополнительные взносы — в случае превышения на 1,7 п. п. и более.