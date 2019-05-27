ЮниКредит Банк присоединился к Системе быстрых платежей (СБП), клиенты банка теперь смогут отправлять и получать средства в системе. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

На первом этапе внедрения клиентам банка доступен перевод с текущего счета в рублях без взимания комиссии. В дальнейшем будет предоставлена возможность переводить средства также с банковских карт.

Зачисление денежных средств через СБП из других банков доступно тем клиентам, которые заключили договор комплексного банковского обслуживания и имеют в банке текущий счет в рублях, если отсутствуют предусмотренные банком ограничения.