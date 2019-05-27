Новым заместителем председателя правления Альфа-Банка назначен глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

К команде Альфа-Банка Андрей Чулак присоединился в декабре 2018 года в должности руководителя блока «Корпоративно-инвестиционный банк». Чулак имеет богатый опыт работы на глобальных рынках капитала в крупнейших международных инвестиционных банках и компаниях.

Кандидатура Чулака прошла все необходимые согласования и была одобрена ЦБ.