На пост заместителя генерального директора «ДОМ.РФ» назначен Олег Говорун. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В 2013—2019 годах Говорун занимал должность начальника управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое в 2018 году преобразовано в управление администрации президента РФ по приграничному сотрудничеству.

«Олег Маркович займется вопросами взаимодействия с региональными органами власти, в том числе решением проблем обманутых дольщиков», — прокомментировал гендиректор «ДОМ.РФ» Александр Плутник.