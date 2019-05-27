Чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) за I квартал 2019 года снизилась на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 553 млн рублей против 876 млн рублей в начале 2018 года. Об этом сообщается в отчетности и пресс-релизе кредитной организации.

На 31 марта 2019 года собственный капитал банка по балансу составил 150,2 млрд рублей. Размер активов группы на конец I квартала 2019-го составил 3,264 трлн рублей, прирост за три месяца на 4,8%, или на 149,5 млрд рублей.

Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов возросла на конец I квартала 2019 года до 84,7% по сравнению с 81,7% на конец 2018-го.

Чистый процентный доход за три месяца 2019 года составил 16,7 млрд рублей. Чистый комиссионный доход в I квартале 2019 года сохранился на уровне аналогичного периода 2018-го — 4,7 млрд рублей.