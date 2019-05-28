ВТБ рассматривает возможность продажи принадлежащего ему пакета акций Banco VTB Africa (Ангола), сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.



Доля ВТБ в уставном капитале Banco VTB Africa составляет 50,1%.

«Мы рассматриваем возможность продажи пакета акций Banco VTB Africa, который принадлежит ВТБ. На данный момент о деталях сделки говорить преждевременно», — сообщили в банке.

Наблюдательный совет ВТБ в конце прошлого года одобрил увеличение уставного капитала Banco VTB Africa S.A. на 5 млрд кванз (около 16 млн долларов).