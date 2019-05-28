Банк «Ренессанс Кредит» запустил сайт с информацией о деятельности и результатах компании, предназначенный для аналитиков и инвесторов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«На новом интернет-ресурсе представлена подробная информация о деятельности «Ренессанс Кредита», его структуре, финансовых результатах. Также на сайте размещены полезные статьи о банковском рынке, аналитические заметки и макроэкономические обзоры», — отмечается в сообщении.

Разнообразие и объем контента на сайте реализованы с помощью многоуровневой структуры ресурса. Благодаря горизонтальной навигационной панели с выпадающим меню обеспечивается быстрый переход в любой раздел. Для оформления сайта использовались исключительно собственные фотоматериалы банка, подготовленные с участием сотрудников «Ренессанс Кредита», представляющих разные подразделения и занимающих различные позиции — от специалистов до топ-менеджеров.