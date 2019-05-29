Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подала апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Москвы в аресте имущества восьми контролировавших СтарБанк лиц на сумму 15,2 млрд рублей, сообщает РАПСИ.

АСВ обжаловало в Девятом арбитражном апелляционном суде определение столичного суда от 11 апреля. В заявлении не указано, на какое именно имущество должен быть наложен арест, отметил тогда суд. Кроме того, в заявлении отсутствуют достоверные сведения о действиях ответчиков, связанных с отчуждением принадлежащего им имущества.

АСВ подало иски к бывшим руководителям СтарБанка, 1Банка и Нацкорпбанка АСВ требует 15,211 млрд рублей с экс-топов СтарБанка, 1,239 млрд с лиц, контролировавших 1Банк, и 896 млн с бывших руководителей Нацкорпбанка.

Ранее в ходе конкурсного производства АСВ было установлено, что контролирующими СтарБанк лицами совершались действия по формированию заведомо невозвратной задолженности технических юридических лиц. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам. Также при наличии соответствующих оснований руководителями банка не принимались меры по предупреждению его банкротства.

Арбитраж Москвы 10 августа 2016 года признал СтарБанк банкротом.